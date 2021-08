Volg Union SG - KV Kortrijk LIVE: KVK met tien na rood voor Fixelles

Wie had gedacht dat Union SG en KV Kortrijk tegen mekaar zouden spelen voor de leidersplaats in 1A? Juist, we zijn nog maar speeldag 4, natuurlijk. Maar toch: Union is promovendus en Kortrijk kende enkele maanden geleden nog een seizoenseinde in mineur.

En kijk: Union en Kortrijk beginnen aan hun onderlinge duel als de nummers 1 en 2 uit de competitie. De winnaar komt sowieso even alleen aan de leiding. Union in het bijzonder imponeerde al door Anderlecht te kloppen, vlot Beerschot op te rollen en tussendoor ook Club Brugge het vuur aan de schenen te leggen. Waar Union kan voortbouwen op zijn automatismen, zijn ze bij Kortrijk net blij dat iedereen weer vanaf nul kon beginnen. Met een Vandendriessche die zijn stempel drukt op het middenveld, een opnieuw fitte D'Haene en ook nog altijd Selemani in de ploeg, draait Kortrijk weer beter. Na een 6 op 6 tegen Seraing en Antwerp verloren de Kerels pas in extremis van Genk. Weinig blessuregevallen Union en KVK hebben dus beiden zes punten, kan één van deze teams al een derde overwinning behalen? Bij Union is enkel Lynen twijfelachtig, voorts beschikt Mazzu over een fitte kern. Elsner moet op zijn beurt enkel Deman missen.