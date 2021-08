LIVE: Deel verlichting valt uit, Zulte-Club stilgelegd

Club Brugge en Zulte Waregem sluiten zondagavond de 4e speeldag van de Jupiler Pro League af met een interessante affiche.

Zulte Waregem

Voor thuisploeg Zulte Waregem een wedstrijd met een extra twist want Jelle Vossen mag spelen tegen zijn voormalige werkgever. De spits werd vorig jaar door Zulte opgepikt bij Club Brugge maar door een clausule in het contract mocht hij niet spelen tegen blauw-zwart, tot nu.

Francky Dury wijzigt zijn selectie niet tegenover de eenvoudige overwinning op het veld van STVV vorige week (1-3). Spitsenduo Gano (x2)-Vossen leek elkaar goed te vinden met vooral veel steun vanaf de linkerflank met Jean-Luc Dompé.

Na drie seeldagen staat Zulte Waregem met 4 punten in de buik van het klassement. De winst tegen STVV van vorige week was broodnodig om een rampzalige start zoals die van vorig jaar te vermijden.

Club Brugge

Landskampioen Club Brugge mag voorlopig ook niet van een geslaagde seizoensstart spreken. Op de eerste speeldag konden ze na een controversiële slotfase met onder meer 13 minuten extra een punt uit de brand slepen tegen Eupen. Vorig weekend verspeelden ze dan weer de drie punten in het slot tegen de buren van Cercle. Op de tweede speeldag werd er met het kleinste verschil gewonnen op het veld van Union.

Bij Club Brugge wel wijzigingen in de selectie. Okereke werd uitgeleend aan Venezia, Sandra valt naast de selectie. In hun plaats mag Tibo Persyn voor de eerste keer zijn borst nat maken bij de A-kern. Met Van der Brempt komt er nog een youngster bij in de selectie van Clement.

De 21 namen voor morgen! 💪

Tibo Persyn maakt voor het eerst deel uit van de selectie! 🔵⚫️ #ZWACLU pic.twitter.com/1LRzk3NjnT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) August 14, 2021

Geschiedenis

Slechter dan vorig jaar kan het bijna niet worden voor Zulte Waregem zondagavond. In semptember werd het toen 0-6 voor Club Brugge met onder meer twee doelpunten van Krmencik en een own goal van Deschacht. Het is al van 2018 geleden dat Zulte kon winnen tegen Club Brugge, toen werd het 1-3 in Jan Breydel met twee doelpunten van Theo Bongonda.

