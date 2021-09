LIVE: Anderlecht-Gent: Castro-Montes zet Gent op voorsprong

Op donderdagavond krijgen we de inhaalmatch tussen Anderlecht en AA Gent. De wedstrijd werd op de vijfde speeldag uitgesteld omdat beide ploegen in de Conference League uitkwamen. Bij Paars-Wit staat er een tweede stek in de reguliere competitie op het spel.

Anderlecht in vorm De motor van Anderlecht lijkt eindelijk te zijn vertrokken. Paars-Wit domineerde twee weken geleden KV Mechelen met een 7-2 overwinning. Vorige week wonnen ze de klassieker tegen Standard met 0-1 in Sclessin. AA Gent kon in haar laatste drie wedstrijden maar ééntje winnen. Tegen het kleine FC Flora werd het nip 0-1. In de Jupiler Pro League werd tegen KV Kortrijk en Charleroi verloren. Doelpunten Zowel Anderlecht als AA Gent scoren vlot, maar laten ook makkelijk doelpunten binnen. RSCA maakte er dit seizoen al 15, maar ze slikten ook 8 tegendoelpunten. AA Gent scoorde 13 doelpunten en kreeg er 10 om de oren. Eerste helft AA Gent scoort over het algemeen net iets meer voor de rust dan erna. Bij Anderlecht lijkt dat niet het geval te zijn met 5 goals in de eerste helft en 10 goals in de tweede helft. Maar als je weet dat 6 van die 10 goals in één helft tegen KV Mechelen gescoord werden, is dat de uitzondering die de regel bevestigt. In het merendeel van hun wedstrijden, scoort Paars-Wit dus ook makkelijker in de eerste helft. Enkele mogelijke weddenschappen Anderlecht wint (notering van 2.20) Beide ploegen scoren (notering van 1.64) Meeste doelpunten in de eerste helft (notering van 3.10)