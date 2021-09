Volg Antwerp-Racing Genk hier live vanaf 20u45

Eindelijk kreeg Antwerp groen licht om voor een volle Tribune 4 te spelen. Hierdoor krijgt de topper tussen Antwerp en Racing Genk woensdagavond nog wat extra peper en zout.

Het Antwerp van Brian Priske kon tot dusver nog niet overtuigen in de Jupiler Pro League. Afgelopen weekend werden de drie punten met veel moeite op de Bosuil gehouden tegen promovendus Seraing. Woensdag wacht met Racing Genk een échte test voor Antwerp.

Racing Genk ging afgelopen week in extremis winnen in Wenen én Sint-Truiden. De bekerwinnaar gaf heel wat basispionnen rust in de Limburgse derby, waardoor John van den Brom tegen de Great Old over een frisse kern kan beschikken. Mits winst op bezoek bij Antwerp komt Racing Genk naast Club Brugge aan de leiding. "Dat is leuk, maar het belangrijkste is om de kloof met Antwerp te vergroten", liet Van den Brom weten.

De inhaalwedstrijd van vanavond is live te volgen op Voetbalkrant.com vanaf 20u45. De match staat onder leiding van Bram Van Driessche.

