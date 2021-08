18u30: Duwt Club Brugge Beerschot nog wat dieper in de put?

Net wanneer het niet van een leien dakje gaat, staat Beerschot voor de loodzware opdracht om punten te rapen op het veld van landskampioen Club Brugge.

Club Brugge

Na een ietwat stillere transferperiode schoot Club Brugge deze week in gang met de komst van 2 spelers. Zowel Owen Otasowie als Ruben Providence zullen er echter nog niet bijzijn tegen Beerschot zondagavond. Ook Mbamba zit door blessure niet in de selectie van Clement.

Na 4 speeldagen heeft Club Brugge 8 punten geraapt en het meest opvallende is misschien wel dat er in eigen huis nog niet gewonnen kon worden. Op de eerste speeldag werd er 2-2 gelijkgespeeld tegen Eupen en twee weken later wisten de buren van Cercle een puntje mee te graaien. Het is aan de thuissupporters in Jan Breydel om hun ploeg nu wel naar de eerste driepunter in eigen stadion te loodsen.

Beerschot

Het woord crisis is nog net niet in de monden genomen op Het Kiel maar dat 1 op 12 niet genoeg is voor Beerschot, hoeven we u niet meer te zeggen. Dat ene puntje werd op het veld van AA Gent geraapt dat lange tijd op weg was naar de overwinning maar dan helemaal in elkaar stuikte.

Beerschot zal alleszins niet kunnen rekenen op Sanusi. De middenvelder staat maanden aan de kant na een blessure tegen Standard vorige week. Wie er wel bij zal zijn, is nieuwe aanwinst Lawrence Shankland. Trainer Peter Maes was aangenaam verrast met de trainingsresultaten van de Schotse spits.

