Volg KV Mechelen - Union SG om 21u LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Een prachtige affiche om de speeldag mee af te sluiten: KV Mechelen ontvangt ex-speler Dante Vanzeir en zijn ploegmaats. Bij een zege wipt Union opnieuw naar de leiding in het klassement. Malinwa kan zich een tweede thuisnederlaag op rij echter niet permitteren.

De seizoensstart is immers niet wat ze er in Mechelen van verwacht hadden. Na twee belabberde prestaties is alles binnenskamers goed doorgesproken. Met de pers mochten de spelers niet praten deze week, dat toont ook de ernst van de situatie. Wouter Vrancken geeft aan nog zoekende te zijn naar een paar posities. De comeback van Van Damme is nog niet voor meteen, aan de andere spelers om opnieuw strijd en kwaliteit te brengen.

Bij Union een compleet ander verhaal, want de terugkeer van de Brusselse traditieclub op het hoogste niveau oogt als een sprookje. De promovendus brengt wervelend voetbal, met een sterk middenveld en een schitterende aanvalslinie. Dante Vanzeir maakte op de vorige speeldag zijn eerste doelpunt van het seizoen. Maakt hij in Mechelen een statement of kan zijn ex-club hem en zijn spitsbroeder Undav aan banden leggen?

