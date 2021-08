Volg OHL - Eupen om 18u30 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

OHL gaat nog eens met frisse moed op zoek naar een eerste zege. Het won nog niet, Eupen verloor nog niet in deze competitie. De Panda's willen hun ongeslagen status uiteraard behouden in het King Power Stadium aan Den Dreef. Lukt dat of veert Leuven recht?

OHL opende het seizoen met drie gelijke spelen en heeft al gemerkt dat het daar niet zo heel veel mee vooruit komt. In delen van die wedstrijden speelde het wel goed voetbal, telkens net niet lang genoeg om de volle buit te pakken. In Genk ging het dan weer met de billen bloot. Het bilan is dus een 3 op 12: die eerste zege komt er liever vandaag dan morgen, als het van de Leuvenaars afhangt.

Eupen is dan weer één van de aangename verrassingen uit het seizoensbegin. De gelijke spelen tegen Club en Anderlecht waren geen toeval: in Mechelen en thuis tegen Sint-Truiden pakte Eupen de drie punten. Het is dus nog ongeslagen en kampeert voorlopig in de top vijf: ze zullen zich in Eupen toch even de ogen uitwrijven bij het bekijken van het klassement. Die goede positie willen ze uiteraard zo lang mogelijik vasthouden.

Zet de trend van de voorbije weken zich voort of is dit het moment waarop een reeks eindigt? Antwoord op die vraag volgt zaterdagavond in Leuven. Gezien de afwezigheid van Cools, Rocha, Poulain, Sowah en Magnée is Eupen niet op volle sterkte. Bij OHL moet enkel Aguémon geblesseerd afhaken.

Kan jij de uitslag van OHL - Eupen correct voorspellen? Een overwinning van OHL levert u 2,45x uw inzet op bij BETFIRST, een zege van 2,7x uw inzet! Bij een gelijkspel valt er nog meer te verdienen, dan ontvangt u 3,85x uw inzet!