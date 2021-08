Heel vroeg en heel laat doelpunt bezorgen Kortrijk zege tegen matig STVV

Amper 37 seconden had Faïz Selemani nodig om Kortrijk op voorsprong te zetten tegen STVV. De Kanaries waren nergens voor rust, Kortrijk vergat de klus te klaren. Na de pauze toonde STVV een ander gelaat, maar het leverde niets op. In blessuretijd zorgde invaller Gueye nog voor de 0-2.

Luka Elsner stapte na het debacle tegen Union over op een tweespitsensysteem, met Badamosi aan de zijde van woelwater Chevalier. KV Kortrijk begon furieus aan de partij en na amper 37 seconden spelen lag de bal al tegen de Truiense touwen. Dewaele met de lage voorzet, Selemani werkte beheerst af: 0-1. Niet veel later maakte Moreno er bijna 0-2 van. De schuiver van de Colombiaan verdween nipt voorlangs.

Bernd Hollerbach bracht met Teixeira en De Ridder tonnen ervaring aan de aftrap, maar de twee routiniers kregen STVV niet aan de praat. De Kanaries toonden zich erg matig in balbezit en liepen veelal achter de feiten aan. Op het kwartier werd Stayen wakkergeschud door Hashioka, die een voorzet van Matsubara in doel legde. Gelukkig voor Kortrijk-doelman Ilic, die er niet goed uitzag in die fase, zag de VAR buitenspel.

Nog voor het halfuur werd de klus nog wat zwaarder voor STVV, toen Steve De Ridder geblesseerd van het veld strompelde. Nota bene nadat hij een gemene tik uitdeelde aan Faïz Selemani. De Kanaries mochten blij zijn dat de averij aan de pauze niet groter was dan het vroege doelpunt van de Kerels.

STVV kwam in een andere gedaante uit de kleedkamer en stak meteen twee keer de neus aan het venster, maar Matsubara (zijnet) en Brüls (Ilic) hadden geen succes. KV Kortrijk leek op de lauweren te rusten en liet de thuisploeg begaan. Op de tegenaanval bleef het voor de Kanaries wel uitkijken voor Moreno en vooral Selemani. Hollerbach bracht, bij gebrek aan spitsen, Caufriez in het slothalfuur als breekijzer. Dat STVV iemand als Yuma Suzuki mist, moge duidelijk zijn. De Japanner leefde, in afwachting van een transfer, hartstochtelijk mee vanop de tribune.

Marko Ilic hield Ilombe Mboyo in het slotkwartier met een schitterende parade van de gelijkmaker. In de laatste tien minuten speelde STVV alles op alles, maar KV Kortrijk kon de 0-1 relatief eenvoudig over de streep trekken. Diep in blessuretijd zorgde Gueye na een splijtende tegenaanval nog voor de 0-2

De Kerels pakken al bij al verdiend de drie punten, al zal Elsner niet helemaal tevreden zijn met wat zijn team na de koffie op de mat legde. Bernd Hollerbach en co blijven achter met nul op negen en zakken verder weg in de rangschikking. Opsteker was de drive die de Kanaries na de koffie toonden, al is een kwaliteitsinjectie de komende weken meer dan welkom om aan een moeilijk seizoen te ontsnappen. "We hebben schijt aan het beleid", klonk het vanuit de tribunes veelzeggend.