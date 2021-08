Staat de Bosuil deze middag opnieuw in vuur en vlam? Antwerp neemt het thuis op tegen OH Leuven

Enkele dagen geleden was het feest op de Bosuil. Antwerp was er namelijk in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League na een overwinning tegen Omonia Nicosia. Deze middag moet Antwerp echter opnieuw vol aan de bak in de Jupiler Pro League.

Antwerp speelt om 16u namelijk thuis tegen OH Leuven. Bij The Great Old kwam zaterdag wel goed nieuws naar buiten, want Michael Frey zit na zijn blessure opnieuw in de selectie. De nieuwkomers Dessoleil en Dwomoh zijn nog niet van de partij.

Bij OH Leuven kunnen ze de punten goed gebruiken, want de club staat voorlopig slechts op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Met Thomas Henry verloren ze dan ook nog eens een echte sterkhouder. Kan de ploeg stunten op de Bosuil? Deze namiddag kennen we het antwoord.

Kan OH Leuven stunten op het veld van Antwerp?