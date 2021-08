Kan STVV na drie nederlagen op rij aanknopen met een overwinning op het veld van Cercle Brugge?

Deze avond staan Cercle Brugge en STVV tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Beide ploegen kunnen de punten goed gebruiken, want Cercle Brugge staat op de twaalfde plaats, terwijl STVV slechts tevreden moet zijn met de zestiende plaats.

Vooral STVV kan de punten goed gebruiken. De Kanaries hebben 4 op 15 en konden in hun laatste drie wedstrijden geen punten meer pakken. Vanavond hopen ze daar verandering in te brengen in het Jan Breydelstadion.

Maar ook Cercle Brugge heeft punten nodig. De ploeg van Yves Vanderhaeghe deed in haar laatste drie wedstrijden niet veel beter dan STVV, want ze behaalde slechts één punt. Daardoor staan ze nu in het klassement op de twaalfde plaats met 5 op 15.

Kan STVV eindelijk nog eens punten pakken in de Jupiler Pro League?