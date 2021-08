Voorbeschouwing Eupen - Seraing

KAS Eupen is de trotse leider in de Jupiler Pro League. Vanavond komt promovendus Seraing op bezoek. Tijd om even vooruit te blikken.

Eupen was in het begin van het seizoen één van de ploegen die mogelijks in moeilijkheden zou komen. Toch staan ze na 5 speeldagen mooi aan de leiding in de Jupiler Pro League. Ze begonnen het seizoen met twee gelijkspelen maar nadien volgde driemaal winst. Zo zijn ze samen met Club Brugge en Sporting Charleroi de enigste ploegen die nog ongeslagen zijn.

Het is de eerste maal dat Eupen en Seraing elkaar tegenkomen op het hoogste niveau. De laatste wedstrijd waarin ze tegen elkaar speelde was in 1B (toen nog de Proximus League) in 2016. Eupen won toen met 0-3 en zou later in het seizoen de promotie vieren naar de Jupiler Pro League.

Seraing is goed aan zijn eerste seizoen in eerste klasse begonnen. Danzij twee winstpartijen en drie nederlagen staan de Luikenaars op een 11de plaats in het klassement. Met vijf doelpunten uit vijf partijen moet Seraing dringend werk maken van bijkomend scorend vermogen om een zorgeloos seizoen te kunnen hebben.

Spijtig genoeg gaan we nog geen vol stadion zien in Eupen. Want momenteel werken zij nog niet via het Covid Safe principe. Daarom mag er maar 2000 mensen in het stadion.

Selectie Eupen

Selectie Seraing

Dietsch – Mignon – Galjé Faye – Nadrani – Boulenger – Poaty – Sambu Mansoni – Kilota – D’Onofrio Cissé – Pierrot – Maziz – Cachbach – Bernier – Djedje – Jallow Marius – Sanogo