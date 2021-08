Dan toch Gentse Feesten: Buffalo's overklassen onherkenbaar Club Brugge in alle linies

AA Gent en Club Brugge openden de zondagnamiddag in de Jupiler Pro League. De thuisploeg had vertrouwen getankt in Europa, de bezoekers konden leider worden. Het leverde spektakel op, met een prima AA Gent dat voor de koffie al de boel in lichterlaaie zette.

AA Gent had het nodige vertrouwen getankt in de Conference League tegen Rakow en dus had Hein Vanhaezebrouck niet al te veel redenen tot wisselen. De Sart verving wel de donderdag geblesseerd geraakte Hjulsager.

Jonge verdediging kraakt

Philippe Clement van zijn kant kon voor de match op Gent geen beroep doen op de geschorste Nsoki en koos daardoor voor Mbamba centraal achterin. Sobol kwam in de plaats van Ricca, Van der Brempt maakte ook zijn basisdebuut centraal achterin waardoor Mata wat hoger op het veld Persyn verving.

© photonews

© photonews

Een 16-jarige en een 19-jarige rondom Brandon Mechele tegen Tissoudali, Depoitre en co? Het zou al snel niet de meest heilzame beslissing blijken. Een rush van Nurio Fortuna leverde een voorzet richting Tissoudali op, die Mbamba makkelijk wegzette en de 1-0 feilloos voorbij Mignolet werkte - met dank aan de VAR, die buitenspel van Nurio op wist te heffen.

Wat later ging Mechele in de fout op diezelfde Nurio, waardoor De Sart er nog voor het kwartier al 2-0 kon van maken: een droom- en blitzstart, wat heet. De Gentse Feesten werden nog voor de rust helemaal ingezet, met alweer dank aan Nurio Fortuna, deze keer als afwerker - al zagen Mata & co er op de lange bal van Ngadeu ook niet goed uit.

Gent oppermachtig

De bezoekers? Die hadden eigenlijk heel weinig tot niets laten zien in de eerste 45 minuten. Bijsturen dan maar, dacht Clement bij de rust. Dost moest voorin voor oorlog zorgen, Mbamba ging eraf en blauw-zwart ging zo met twee centrale verdedigers aan de arbeid.

© photonews

Het alleen op de verdediging steken zou overigens wel te kort door de bocht zijn. Op het middenveld werden het leeuwendeel van de duels gewonnen door Gent en achterin heersten Anche-Olsen en co tegen Lang en De Ketelaere, beiden onzichtbaar.

Klasseverschil

Ook na de pauze grossierde Club Brugge in foute passes en waren de tweede ballen voor Gent. Op zo'n fase kon de ingevallen Bezus (na een hamstringblessure voor Vadis Odjidja) op wandel en makkelijk voorbij de vallende Balanta: tekenend voor de partij.

Vanaken kon de bezoekers via een corner op het scorebord zetten, maar een minuut later werd opnieuw pijnlijk duidelijk hoe makkelijk de Clubdefensie kon weggezet worden - deze keer was Tissoudali de man tussen de kegeltjes, Depoitre de afwerker van dienst: 5-1 na lang kijken bij de VAR.

© photonews

© photonews

Kums en Depoitre mochten twintig minuten voor tijd gaan rusten, de ingevallen Malede liet meteen daarna nog een unieke kans op een verdere afstraffing liggen. De Buffalo's bleven energiek - het was er echt niet aan te zien welk team donderdag een Europese wedstrijd had afgewerkt. De 6-1 was een nieuw toonbeeld van hoe fout een middag kan lopen: Mignolet die een terugspeelbal niet kon controleren en zo letterlijk en figuurlijk in de touwen ging.

Als Club Brugge in de Champions League tegen Manchester City, PSG en Leipzig punten willen rapen, zal het uit een ander vaatje moeten tappen. De Slag om Vlaanderen werd een slag in het water, maar in de stand heeft blauw-zwart natuurlijk wel nog een bonus op de Buffalo's.