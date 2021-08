Volg Racing Genk-Anderlecht live vanaf 18u30

Op de vorige speeldag genoten Anderlecht en Racing Genk van een vrij weekend. Veel leverde dat niet op voor paars-wit, want eerder deze week spatte hun Europese droom uiteen in Arnhem. Vanavond gaat Anderlecht in de Cegeka Arena op zoek naar eerherstel.

Racing Genk won haar vorige thuismatch met sprekend gemak van OHL (4-0). De bekerwinnaar wil tegen Anderlecht vol voor de negen op negen gaan. John van den Brom rekent daarbij op Ike Ugbo, die bij de wedstrijdselectie hoort. Op Preciado en Jukleröd na kan Genk zondag op volle sterkte aantreden. SQUAD 🔵⚪️



Met 21 klaar, ook nieuwkomer Iké Ugbo. 💪https://t.co/6hfEo5MUEw — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 28, 2021 Anderlecht begon het seizoen met een op zes, maar herpakte zich met overwinningen tegen Seraing en Cercle Brugge. In de dubbele confrontatie met Vitesse liep het dan weer helemaal fout voor paars-wit. Geen Europese poulefase dus, en dat vraagt om een reactie. Vincent Kompany rekent daarbij op deze spelers. Nieuwkomer Kouamé behoort tot de selectie, in tegenstelling tot Dauda. De jonge Ghanees werd in de Gelredome nog in de strijd gegooid, maar valt nu andermaal naast de wedstrijdkern. Sélection / Selectie 🟣⚪️ #GNKAND pic.twitter.com/hfg5LrgAMS — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 28, 2021 De topper van vanavond staat onder leiding van Nicolas Laforge en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Een gokje wagen? Check zeker BetFIRST voor de beste odds!