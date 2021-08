Volg KV Kortrijk - KV Mechelen LIVE

KV Kortrijk en KV Mechelen herpakten zich op speeldag 5 na een mindere prestatie de week voordien. Het is ook aan beide teams om de zesde speeldag in de Jupiler Pro League te openen in de onderlinge ontmoeting in het Guldensporenstadion.

Kortrijk zag zijn 6 op 6 uit de eerste weken gevolgd door een thuisnederlaag tegen Genk en een uitnederlaag bij Union. Vooral het verlies in Brussel deed pijn, want Kortrijk kwam er daar niet aan te pas. KVK reageerde wel op gepaste wijze: dankzij een heel vroeg en heel laat doelpunt won het bij STVV. Gaat het nu door op dat elan, dan kampeert Kortrijk zeker al een weekje langer in de subtop en komt het zelfs voorlopig aan de leiding.

Want KVK heeft dus al 9 punten, KVM heeft er 6. Voor Malinwa was de thuiszege tegen Union broodnodig na een 0 op 9. Het heeft dus wel al getoond dat het een tegenstander aankan die Kortrijk al problemen bezorgde. Wat zegt dat over het onderlinge duel? Niet heel veel, al weten ze in Kortrijk ook wel wat KVM kan. Vorig seizoen plaatste Mechelen zich in Kortrijk voor play-off 2 en iedereen weet wat nadien nog volgde.

KVK-coach Elsner stelt het zonder Palaversa en Derijck, die allebei kampen met een blessure. De kersverse aanwinst Kadri komt wel in aanmerking om het offensieve compartiment te ondersteunen. Bij Mechelen geen Druijf (net vader geworden van een zoontje) of Van Damme (voor hem komt de match nog te vroeg). De Camargo zit wel voor het eerst in de selectie na zijn knieblessure.

