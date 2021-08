LIVE KVO-Zulte Waregem: Vossen is in bloedvorm! 0-2

Negen punten verzameld tegen Genk, Gent en Seraing met een volledig hertimmerde basisploeg... Dan weet je dat KV Oostende zijn start niet gemist heeft. Zulte Waregem doet het met 5 punten een pak minder. Wie haalt het vanavond aan het zeetje?

Alexander Blessin kan rekenen op zijn volledige kern, behalve uiteraard McGeehan en Boon, die lang out zijn. De wedstrijd staat in het teken van de betreurde Franck Berrier. De Kustjongens en Essevee, twee van zijn ex-ploegen, zullen beiden met zijn naam op het shirt spelen.

Intussen blijkt dat namen niet zoveel uitmaken voor Blessin en co. De speelwijze is niet veranderd tegenover vorig seizoen: hoge druk en zo snel mogelijk naar doel. Oostende haalde weer wat onbekende jongens, maar die blijken naadloos in het geheel te passen.

Bij Zulte Waregem zijn er wel wat zorgen. Er werd enkel tegen STVV gewonnen. De vorige speeldag werd er een gelijkspel gehaald tegen Charleroi en trad Jelle Vossen weer op de voorgrond.

