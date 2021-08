Opstellingen Union SG - Standard (Jupiler Pro League)

Zaterdagavond ontvangt promovendus Union in een volgepakt Dudenpark Standard. Volg de wedstrijd live op Voetbalkrant.com.

Union ging vorige week kopje onder Achter de Kazerne. Geen man overboord voor de mannen van Felice Mazzu, die met aantrekkelijk voetbal en negen op vijftien konden bekoren tot dusver.

Felice Mazzu koos de voorbije vijf competitiewedstrijden steevast voor hetzelfde basiselftal. Grijpt hij na de nederlaag van vorige week in of behoudt hij het vertrouwen? Mazzu selecteerde deze namen voor de komst van Standard:

๐Ÿ“‘ ๐’๐ช๐ฎ๐š๐ ๐Ÿงข



Dit zijn ze! Voici votre groupe de 22 Unionistes pour la venue du Standard ! pic.twitter.com/RysRrUYKg4 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) August 27, 2021

Standard is met tien op vijf prima gestart aan de competitie. Vorige week hield felbevochten punten thuis tegen KV Oostende na een doelpunt van Selim Amallah dat veel stof deed opwaaien.

Mbaye Leye en co kunnen dan ook vrank en vrij komen voetballen in het Dudenpark. De Senegalees gaf eerder deze week aan dat het zaak wordt om geen ruimte in de rug van de defensie weg te geven aan Vanzeir en Undav, het gevaarlijke spitsenduo van Union.

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Jonathan Lardot en is live te volgen op Voetbalkrant.com. Aftrap: 20u45.

