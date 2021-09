Beerschot - STVV hier LIVE te volgen

Vanavond komt STVV op bezoek in het Olympisch Stadion van Beerschot. De mannen van het Kiel kunnen met niets anders dan een overwinning tevreden zijn. Terwijl bij winst van STVV de Limburgers direct naar plaats 9 in het klassement kunnen springen.

Bij Beerschot zullen de zenuwen gespannen zijn. Na een dramatische start van het seizoen staan ze troosteloos op de laatste plaats met één punt uit zes wedstrijden. De drie punten tegen STVV moet gewoon om aansluiting te vinden bij de degene voor hen in het klassement.

Beerschot

Radic zal er vanavond niet bij zijn na zijn twee gele kaarten tegen Charleroi. De Smet kreeg in die wedstrijd rechtstreeks rood maar hij kreeg geen bijkomende schorsing. Pietermaat is terug fit en opgenomen in de kern net als nieuwkomers Lemos en Vaca. Caicedo is terug van de interlands die hij moest afwerken maar hij is nog niet speelgerechtigd.

STVV

De trainer van STVV, Bernd Hollerbach kan zo goed als op een volledige kern rekenen. Alleen Steuckens en Van Dessel moeten geblesseerd afhaken. De belangrijkste pion bij STVV is aanvaller Suzuki die de transferbeslommeringen uit zijn hoofd heeft gezet en weer beschikbaar is voor de Limburgers. Vorig seizoen kwam hij in 34 wedstrijden 17 keer tot scoren.

Wint STVV dan win je tot driemaal je inzet terug!!