Alles te herdoen: 2-2 in Ghelamco Arena!

73

Sterke actie van Bezus. De knal, de save van Koffi!



71

Aan de overkant plots een schot van Morioka dat voorlangs zoeft!



68

Gent is baas, halfweg de tweede helft is het wachten op de 3-2?



65

Gent zet door, maar kan niet door de muur breken voorlopig. Charleroi houdt het goed gesloten!



62

Gent drukt door, nog een halfuurtje!



62

Chris Bedia

Shamar Nicholson





62

Jackson Tchatchoua

Karim Zedadka





58



Doelpunt van Laurent Depoitre





58

Het kon niet uitblijven! Depoitre trapt de 2-2 tegen de touwen. Of krijgen we nog een VAR-moment?



55

Gent zet door, deze keer een schot van Bezus! Veel zoden brengt het nog niet aan de dijk.



53

Gele kaart voor Jackson Tchatchoua





51

Bezus wurmt zich naar de bal toe en kopt, maar voorlangs!



48

Tissoudali liet meteen de kwieke voetjes zien in deze tweede helft, maar meer dan een corner krijgt hij er niet uit.



46

Mamadou Fall

Marco Ilaimaharitra





46

De bal rolt opnieuw in de Ghelamco Arena. Wat krijgen we nog?



45+20

En zo gaan we rusten met 1-2 hier in de Ghelamco Arena! Wat een zware 45 minuten zijn het hier al geweest!



45+3

Ngadeu met de volgende kans, maar op Koffi!



45+3

Er is zoveel gebeurd ondertussen dat we er vier minuten bij krijgen!



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



44

En nu moet Charleroi voor de pauze ook met tien verder. Een nieuwe fout op Castro-Montes, wel een bikkelharde eerste helft zo.



44

Rode kaart voor Ali Gholizadeh





43

2e gele kaart voor Ali Gholizadeh





42

Het aantal kansen dat er ondertussen door Gent al verkwanseld is, is ook niet op één of twee handen meer te tellen. Appèl voor een handsbal ondertussen ook, maar ook die wordt niet gefloten.



39

De VAR komt tussen: geen elfmeter!



38

Gele kaart voor Ali Gholizadeh





37

En nu gaat de bal op de stip na een fout op Castro-Montes. Of gaat de VAR toch nog tussenkomen?



35



Doelpunt van Alessio Castro-Montes





34

Daar is dan toch de aansluitingstreffer, al is het met veel vijven en zessen en via de paal. We hebben opnieuw een match!



30

Gent blijft de lijnen uitzetten, maar de druk is te steriel van Kums & co voorlopig.



26

Over halfweg de eerste helft, het is een beetje afwachten hoe Gent hier van gaat proberen te herstellen.



22

Eerst Castro-Montes, daarna De Sart die vanuit de tweede lijn proberen. Ook een kopbal van Hanche-Olsen, maar die levert niks op.



18

De vlam zit stilaan in de pijp! Gent begint door te drukken.



15

Het publiek is en blijft furieus. Bezus moest ondertussen naar de kant voor verzorging.



12



Doelpunt van Mamadou Fall





12

En daar is de 0-2! Maar ging er geen fout op Bezus aan vooraf? Komt de VAR hier nog voor tussen? Of gaan de poppen helemaal aan het dansen in de Ghelamco Arena.



9

Het doelpunt heeft toch wat vleugels gegeven. Een vrije trap zoeft alles voorbij, een corner wordt over gekopt, maar er is dreiging van de Zebra's!



6



Doelpunt van Ali Gholizadeh





5

En dat zal je dan hebben. De eerste uitbraak aan de overkant is het wél raak. Een schot van ver en boem tegen de touwen!



3

Meteen een grote kans! Depoitre trapt, Koffi duwt in corner. Ook op die hoekschop moet de goalie bij de pinken zijn!



1

De bal rolt in de Ghelamco Arena!



1

KAA Gent - Charleroi: 0-0







Vooraf

Wat gaat het geven in de Ghelamco Arena? Hein Vanhaezebrouck komt niet met verrassingen en kiest voor de verwachte elf op basis van de beschikbare spelers.



KAA Gent: Sinan Bolat - Joseph Okumu - Michael Ngadeu - Roman Bezus - Julien De Sart - Alessio Castro-Montes - Andreas Hanche-Olsen - Sven Kums - Nurio Fortuna - Laurent Depoitre - Tarik Tissoudali

Bank: Christopher Operi - Elisha Owusu - Ilombé Mboyo - Darko Lemajić - Yonas Malede - Bruno Godeau - Davy Roef



Charleroi: Jules Van Cleemput - Adem Zorgane - Ali Gholizadeh - Joris Kayembe - Hervé Koffi - Chris Bedia - Stelios Andreou - Mamadou Fall - Martin Wasinski - Jackson Tchatchoua - Ryota Morioka

Bank: Didier Desprez - Loïc Bessile - Karim Zedadka - Shamar Nicholson - Marco Ilaimaharitra - Guillaume Gillet - Amine Benchaib