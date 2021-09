Volg Racing Genk-Union hier vanavond live vanaf 21u00

Zondagavond ontvangt Racing Genk promovendus en revelatie van het seizoensbegin Union. John van den Brom beginnen aan een opeenstapeling van wedstrijden, Felice Mazzu en Dante Vanzeir willen tegen hun ex-club tonen tot wat ze in staat zijn.

Het seizoen is een marathon en geen sprint, luidt de boutade. Wel, dan begint Racing Genk aan haar demarrage, met liefst zeven wedstrijden in 22 dagen. Gelukkig kan John van den Brom op een volledig fitte kern rekenen.

Zondag ontvangt de bekerwinnaar Union, dat met twaalf op achttien indruk heeft gemaakt de voorbije weken. "Ik heb veel respect voor het werd dat bij Union geleverd wordt", gaf Van den Brom op zijn persbabbel aan. "We zullen goed moeten zijn, maar dat zijn we ook. Het was genieten geblazen op training", aldus de Nederlander.

Net als Racing Genk kan ook Felice Mazzu beschikken over zijn ganse kern. Net voor de interlandbreak maakte Union indruk in de 4-0 overwinning tegen Standard, met onder meer drie doelpunten van Dante Vanzeir. Het jeugdproduct van Racing Genk zal de match in de Cegeka Arena ongetwijfeld met stip hebben genoteerd in zijn agenda.

Une première sélection pour @kaoru_mitoma ! Dit zijn de Unionisten die morgen naar Genk trekken! pic.twitter.com/qb46YVs75s — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 11, 2021

De wedstrijd van vanavond staat onder leiding van Erik Lambrechts

