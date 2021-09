"Moeilijke wedstrijd" vs "Reactie gevraagd": Zulte Waregem en Cercle Brugge weten wat hen te doen staat

In de Jupiler Pro League staan op zaterdag amper twee duels op het programma. Maar dat hoeft daarom niet minder leuk te zijn. Zulte Waregem en Cercle Brugge willen graag een extra driepunter in huis halen.

Beide teams lieten de voorbije weken heel wat leuke dingen zien, maar de puntenoogst is al bij al magertjes. Zulte Waregem haalde 8 op 18, Cercle Brugge 5 op 18.

En dus is een overwinning voor beide ploegen zeker aardig meegenomen. Francky Dury moet met Seck, De Bock en Van Aken wel een aantal spelers missen en zeker achterin puzzelen.

βš π—§π—˜π—”π— π—‘π—˜π—ͺ𝗦



✠Dompé is terug na zijn blessure

✠Nieuwkomer Boya meteen bij de selectie

✠Doelman Van Damme is goed voor zijn eerste selectie

❌ Bossut, Van Aken, De Bock en Seck zijn geblesseerd

❌ Doumbia is nog niet speelgerechtigd#ZwaCer pic.twitter.com/M58stySYrt — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) September 10, 2021

Een opsteker is wel dat Dompé terug is van weggeweest. "Het wordt een moeilijke wedstrijd tegen Cercle", gaf de oefenmeester zelf aan vooraf.

Temeer Yves Vanderhaeghe zich eens goed kwaad heeft gemaakt: een reactie van de spelers is gewenst. Pech voor De Vereniging is dat Kanouté opnieuw is uitgevallen.