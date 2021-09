Brian Priske kiest achterin voor Dessoleil, Mikautadze in de basis bij RFC Seraing

Om 16u staan Antwerp en RFC Seraing tegenover elkaar in de Jupiler Pro League. Bij RFC Seraing is het onder meer uitkijken naar Mikautadze. De spits stond woensdag voor het eerst in de basis sinds zijn terugkeer en hij was meteen goed voor een hattrick tegen Lokeren-Temse in de Croky Cup.

Met een dertiende plaats in het klassement is Antwerp niet denderend aan het nieuwe seizoen begonnen. De club heeft voorlopig slechts 8 op 18 en ook in de Europa League donderdag hebben ze hun start gemist met een nederlaag op het veld van Olympiakos. De ploeg van Priske wil dus maar al te graag de drie punten pakken tegen RFC Seraing deze middag. RFC Seraing heeft één punt meer dan Antwerp en staat op de twaalfde plaats. Bij de ploeg is het uitkijken naar Mikautadze. Hij keerde deze zomer terug en mocht vorige week al invallen tegen Standard. In zijn eerste basisplaats tegen Lokeren-Temse in de Croky Cup enkele dagen geleden was de aanvaller goed voor een hattrick. Wat kan RFC Seraing op het veld van Antwerp?