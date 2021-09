Cercle Brugge zoekt tegen KAS Eupen naar een belangrijke zes op zes

Vrijdagavond wordt speeldag acht op gang getrapt met het duel tussen Cercle Brugge en KAS Eupen. De Vereniging hoopt door te gaan op hetzelfde elan, terwijl de bezoekers iets recht te zetten hebben na het (zure) puntenverlies tegen Antwerp.

Bij Cercle Brugge hopen ze alleszins een mooi vervolg te breien aan de straffe ommekeer van vorige week. Het boog toen een 2-0 achterstand om tot een 2-4 zege. Daardoor creëerde het na drie nederlagen op rij extra ademruimte onderin, maar de honger is nog steeds niet gestild.

Yves Vanderhaeghe kan in het Jan Breydelstadion alvast rekenen op dezelfde namen. Hij duidde op zijn persconferentie wel meteen één groot pijnpunt aan: “We moeten attent zijn voor de tegendoelpunten. We geven tijdens het spel weinig weg, maar die goals komen vaak op stilstaande fases.”

Mooi initiatief bij de thuisploeg

Opmerkelijk, de Vereniging zal tegen KAS Eupen aantreden zonder het logo van Napoleon Sports & Casino op het shirt. Deze keer pronkt het logo van Me To You, de hoofdpartner die ‘September Bloedkankermaand’ steunt, op de borst.

Het logo van Napoleon Sports & Casino maakt morgen plaats voor Me To You. Onze hoofdpartner steunt 'September Bloedkankermaand' en draagt zo zijn steentje bij aan de strijd tegen leukemie. Na de match worden de shirts geveild tvv de stichting Me To You. 🟢⚫️ #CerEup #levecercle pic.twitter.com/97csaD4aRk — Cercle Brugge (@cercleofficial) September 16, 2021

KAS Eupen bleef vorige speeldag gefrustreerd achter, het verdiende dan ook een punt tegen Antwerp (0-1). Stefan Kramer moet het nog steeds doen zonder Julien Ngoy (scheur in de enkelband) en Abdul Manaf Nurudeen (spierscheur in het bovenbeen). Andres Beck is wel weer hersteld van zijn knieklachten en keert terug in de selectie.