LIVE: IJzersterke Mignolet is voorlopig redder van Club Brugge

Als er één Belgische ploeg op rozen zit deze week, is het wel Club Brugge. Een trip richting Charleroi kan daar misschien wel verandering in brengen.

Charleroi

Na 7 speeldagen is één ploeg nog altijd ongeslagen en het is niet Club Brugge, wel Charleroi. De Zebra's hebben 13 op 21 en staan daarmee op de 5e plaats, al staan de ploegen bovenin allemaal op een zakdoek bij elkaar aangezien Charleroi op één punt van leiders Eupen en Club Brugge staat.

Charleroi deed alleszins wat Club Brugge eerder niet kon dit seizoen: winnen van AA Gent. Charleroi had er zelfs geen 11 spelers voor nodig na de rode kaart van Gholizadeh in de 43e minuut. De Iraniër zal er dus niet bij zijn tegen Club zaterdagavond.

Club Brugge

Moet er nog iets gezegd worden over de prestatie van Club Brugge in de Champions League? Nee?

Back to reality dan, want het zou niet de eerste keer zijn dat een glansprestatie in Europa wordt afgewisseld met zeer matige Europese prestaties.

Vaak heeft dat te maken met een krappe kern en vermoeide spelers, maar daar hebben ze zich in Brugge voor proberen te wapenen afgelopen mercato door sterk in te kopen.

In de selectie tegen Charleroi zitten Otasowie en Wesley in de selectie, wellicht zullen ze oiok minuten maken. Wie niet in de selectie zit, is Ruud Vormer. Tegen PSG op de bank, misnoegd naar huis volgens de verhalen en nu geblesseerd... Is daar intern meer aan de hand? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

