Volg KV Mechelen - OH Leuven LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het is nog vroeg op het seizoen, maar zowel KV Mechelen als OHL staan na zeven speeldagen ver onder de verwachtingen in het klassement. Het onderlinge duel is dus een belangrijke wedstrijd voor beide teams. De hamvraag is of KVM hersteld is van de pandoering die het kreeg in Anderlecht.

Het was diep onder de aanvaardbare ondergrens, die tweede helft van het anders zo strijdvaardige KV Mechelen in het Lotto Park. Zes tegendoelpunten in één helft en met een 7-2 weer de bus op: dat kruipt in de kleren. Heeft het mentale oplapwerk, dat ongetwijfeld nodig was, iets uitgehaald? En kan Wouter Vrancken een oplossing vinden voor de defensieve problemen? © photonews Vragen die zaterdagavond minstens deels beantwoord worden wanneer OHL over de vloer komt. De Leuvenaars tellen net als KVM zeven punten en hebben nog een match minder gewonnen. De eerste zege werd vorige week gerealiseerd in de thuismatch tegen Kortrijk. De ploeg van Marc Brys wil tegen diens ex-club de lijn uiteraard doortrekken en bewijzen dat het ook na het vertrek van Henry tot mooie dingen in staat is. Naast Dailly en Dassy zijn ook Peyre en Swers geblesseerd. De oplossing voor de vele tegendoelpunten bij Mechelen ligt dus niet voor de hand. Bij Leuven mist Dewaest deze wedstrijd: het is zijn tweede en laatste schorsingsdag. Daarnaast is Sadzoute aan het revalideren. Wie doet een gouden zaak en geraakt onderin weg? Bij een overwinning van KV Mechelen, kan u 1,74x uw inzet terugverdienen, bij een gelijkspel 4,2x uw inzet en bij een zege van OHL liefst 4,4x uw inzet! Waag nu uw kans bij BETFIRST!