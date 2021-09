Volg STVV-Racing Genk hier live vanaf 13u30

Donderdagavond behaalde Racing Genk een Europees succes door in blessuretijd met de zege aan de haal te gaan bij Rapid Wien. Veel tijd om te recupereren is er echter niet, want zondagmiddag wacht de volgende klus voor Van den Brom en co.

En het is alweer een belangrijk duel. De Limburgse derby tegen STVV is altijd op leven en dood. Bovendien wil Genk aanknopen met een driepunter, nadat het vorige week tegen Union in blessuretijd twee kostbare punten verspeelde. John van den Brom gaf aan te zullen roteren op Stayen. Daar heeft hij ook de spelers voor, want op Bongonda na is iedereen fit.

“Een derby is altijd iets speciaal. En onze spelers beseffen het belang. Vorig jaar zat ik op Stayen nog in de tribune, en zelfs zonder publiek voelde je wat het teweeg brengt bij iedereen. Het wordt zeker een veeleisende wedstrijd. Het moment is daar om te roteren en frisse jongens te brengen. Ik heb altijd gezegd dat ze allemaal kunnen spelen. De wedstrijd in Wenen is slopend geweest, en met de kalender die we de komende weken nog afwerken, gaan we onze brede selectie ook gebruiken", aldus Van den Brom op de clubwebsite.

STVV is dankzij twee uitzeges -bij Cercle Brugge en Beerschot- op rij flink opgeschoven in de klassering. Zij kunnen dus vrank en vrij én met veel vertrouwen de degens kruisen met de rivaal uit Genk.

De wedstrijd op Stayen staat onder leiding van Lothar D'Hondt en is live te volgen op Voetbalkrant.com.

