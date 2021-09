LIVE Standard-Anderlecht: Gomez blijft binnen

Standard-Anderlecht, de match die nog steeds als de Belgische Clasico bekendstaat... De twee topclubs in wederopbouw ook na de vele financiële perikelen. Maar daar wordt vanavond niet aan gedacht.

Het zal kolken in Sclessin. De supporters hebben lang op hun honger blijven zitten en kijken al weken uit naar deze match. Wel zullen ze een apart centraal defensief duo te zien krijgen. Door de blessure van Laifis zal Mbaye Leye zijn vertrouwen moeten geven aan Al-Dakhil - Gavory in het hart van de verdediging.

Vincent Kompany heeft weinig selectieproblemen naast de langdurig gekwetste Delcroix. Benito Raman trainde de voorbije week mee en zal waarschijnlijk in de basis starten. Of het moet zijn dat Kompany Verschaeren beloont na zijn goeie invalbeurt tegen KV Mechelen.

Na de zware overwinning tegen KVM hoeven er trouwens weinig veranderingen verwacht worden. Enkel aanvallend kan er het één en ander verschuiven. Een spitsenduo Kouamé-Zirkzee zou zelfs mogelijk zijn.

