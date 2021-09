LIVE: Twee wissels bij Beerschot om het tij te keren

Het seizoensbegin tussen beide ploegen kan bijna niet groter zijn. Tijd om vooruit te blikken naar Beerschot - Eupen van vandaag.

Beerschot

Beerschot kende een bewogen twee weken. Eerst werd Peter Maes ontslagen na de dramatische seizoensstart, Marc Noé kon als interimtrainer het tij niet direct keren en tot slot kwam de onbekende Argentijnse trainer Javier Torrente. Deze riep al direct de spelers op om hun truitjes nat te maken en te strijden voor het behoud.

Het Olympisch stadion van Beerschot zal alvast goed gevuld zijn want de ticketactie van de club verloopt zeer vlot. Beerschot zal de nodige steun kunnen gebruiken want ze missen een aantal sterkhouders. Zo zijn Joren Dom, Frederik Frans en Mauricio Lemos er alvast niet bij. Een aderlating in de verdediging bij Beerschot. Tel daar nog de langdurige geblesseerden Sanusi en Sanyang bij en het is al puzzelen geblazen voor Torrente in zijn eerste wedstrijd.

Eupen

De ploeg uit de Oostkantons is enorm goed begonnen aan het seizoen met een 14 op 24 en staat daardoor op de 4de plaats in de Jupiler Pro League. Het is bij Eupen vooral uitkijken naar smaakmakers Stef Peeters, Emmanuel Agbadou en Smail Prevljak die de ploeg vooruitstuwen. Eupen is een ploeg die resoluut voor de aanval kiest en ze scoren bijna twee doelpunten per wedstrijd.

