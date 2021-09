20u45: Maakt Club Brugge malaise nog wat groter in Leuven bij openingswedstrijd speeldag 9?

Vrijdagavond wordt in Brugge de 9e speeldag op gang getrapt met het duel tussen Club Brugge en Oud-Heverlee Leuven.

Club Brugge

Na een weekje rust na een midweekwedstrijd, heeft Club Brugge ditmaal geen excuses om dominant voetbal op de mat te brengen. Na het 1-1 gelijkspel tegen PSG ging blauw-zwart op een diefje winnen in Charleroi. Een zege die hen nog enigszins gepermitteerd werd na hun glansprestatie in de Champions League. Maar twee weken op rij niet kunnen overtuigen, dat is voor de ondertussen hoge verwachtingspatroon niet genoeg.

Philippe Clement laat Otasowie alleszins opnieuw uit zijn selectie. In Charleroi was de zomeraankoop er nog bij maar maakte hij geen minuten. In de plaats van Otasowie komt youngster Mbamba opnieuw in de kern. Ook Wesley, die tegen Charleroi meteen mocht starten maar geen onuitwisbare indruk achterliet, is er opnieuw bij.

OHL

Bij het hyperambitieuze Oud-Heverlee Leuven gaan stillaan alle alarmbellen af. De troepen van Marc Brys mogen dan wel 6 punten voorsprong hebben op de allerlaatste in de stand Beerschot, met een 17e plaats bengelen ze wel nog altijd in de degradatiezone. Vorige week ging OHL met 2-0 onderuit bij KV Mechelen. Enkel tegen Kortrijk twee weken geleden kon er gewonnen worden dit seizoen.

Om punten te rapen op het veld van Club Brugge, kan Brys alvast opnieuw rekenen op Dewaest die terug is van schorsing. "Wij zullen onze stijl niet verloochenen en laten zien dat we goed kunnen voetballen. Vanuit een positieve ingesteldheid punten proberen te rapen en als dat niet lukt, moeten we daarmee leven", klinkt het bij Marc Brys.

