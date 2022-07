Volg Anderlecht-KV Oostende hier vanaf 18u30

Anderlecht en KV Oostende beginnen er om 18u30 aan. Voor Felice Mazzu zijn vuurdoop in zijn eerste officiële match met Anderlecht.

Mazzu liet Mario Stroeykens en Julien Duranville uit zijn selectie. Vooral voor die eerste zal dat een klap betekenen. Er hoeven ook niet veel vraagtekens gezet worden bij zijn basisopstelling. Silva is nog niet helemaal klaar en dus zal Raman naast Esposito starten. Ook voor Amuzu en Ashimeru is er een belangrijke rol weggelegd. Zij moeten met hun snelheid en loopacties chaos gaan creëren.

Bij KV Oostende is het afwachten of ze de goeie lijn van in de voorbereiding kunnen doortrekken. Daarin verloren ze geen enkele match, maar er zijn ook amper versterkingen aan de kern van Yves Vanderhaeghe toegevoegd.