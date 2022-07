LIVE:Club ontvangt Genk zonder De Ketelaere maar met Nielsen

Om 13:30 beginnen ook Club Brugge en Racing Genk aan het nieuwe voetbalseizoen. Maakt Club meteen een statement of maakt Genk het de landskampioen lastig in eigen huis?

Speeldag 1 heeft meteen een topaffiche in petto met de kraker tussen Club Brugge en Racing Genk. Bij Club ontbreekt goudhaantje Charles De Ketelaere, die met transferkoorts zelf zou hebben aangegeven liever niet te willen spelen. Zowel AC Milan als Leeds United zouden de belofte van het jaar willen inlijven. Casper Nielsen is meteen inzetbaar en wordt in de basis verwacht. Nusa, Buchanan en Odoi bekijken de wedstrijd met kleine kwaaltjes vanuit de tribune.

Bij Racing Genk missen ze goaltjesdief Onuachu nog steeds. OokMujaid Sadick, Abid Adnane en Vic Chambaere zijn niet ter beschikking. Nieuwkomer Castro zit in de selectie en maakt kans op zijn eerste officiële speelminuten.