Volg KV Kortrijk - OH Leuven vanavond om 18u15 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

De competiestart lonkt voor OHL en Kortrijk. De Leuvenaars zijn ongeslagen uit de voorbereiding gekomen. Hoewel de uitslagen in oefenmatchen van geen belang zijn, wil dat misschien toch wel iets zeggen.

Dat gaan we zaterdagavond alvast te weten komen in het Guldensporenstadion. KV Kortrijk strandde vorig seizoen op een dertiende plaats. Niet simpel om fors grotere ambities te koesteren als menig concurrent over een hoger budget beschikt, maar een goede competitiestart kan in Kortrijk wel wat enthousiasme losmaken. De punten thuishouden in de eerste match en dan gelooft iedereen weer in een topseizoen, zo gaat dat.

Dan moet Kortrijk wel in staat blijken om OHL een eerste nederlaag toe te dienen in het seizoen 2022-2023. Iedere ploeg vertrekt uiteraard met nul punten, maar niet iedereen komt zonder verlies uit de voorbereiding. De 3-3 tegen Leicester was knap, maar nu gaat het om de knikkers.

© photonews

"Nu ligt hun veld er nog goed bij", zei Brys over het terrein van KVK. Komen zijn spelers inderdaad dan beter uit de verf of motiveert dit de thuisploeg net? Geen Kadri, Vandendriessche of Osabutey langs Kortrijkse zijde bij aanvang van de competitie. Schrijvers en Keita zijn dan weer de afwezigen bij OHL.

