Volg KV Mechelen - Antwerp LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Het begin van een nieuw tijdperk met een Nederlandse coach: Antwerp en KV Mechelen zitten wat dat betreft enigszins in hetzelfde schuitje. Al mag Antwerp uiteraard ruimschoots het hoogst mikken, gezien de middelen die aanwezig zijn.

KV Mechelen staat na vier prachtige jaren onder Wouter Vrancken mogelijk voor een overgangsjaar onder Danny Buijs. Al is er ook na het vertrek van enkele sterkhouders wel wat talent aanwezig om vooral offensief goed voor de dag te komen. Reken daarbij dan nog de aanwezigheid van het geelrode legioen en dan kan alles in zo'n wedstrijd op de eerste speeldag.

Bij Antwerp begint Mark van Bommel met veel ambitie aan zijn avontuur. De ex-speler van Bayern München gaf wel aan dat ze bij RAFC nog altijd aan het bouwen zijn, na het scoreloze gelijkspel tegen Drita. Enkele dagen na dat Europese duel wacht dus de eerste opdracht in de competitie buitenshuis. Is dat iets wat stamnummer 1 momenteel beter ligt?

Vorig jaar 3-2

Ook in het begin van vorig seizoen stond KVM - Antwerp op het programma. Antwerp was nog in afwachting van heel wat transfers, maar liep toch 0-2 uit. KV was echter de betere en ging nog erop en erover (3-2). Een jaar later is Antwerp in principe de ploeg die het meest versterkt is. Van Bommel gaat wellicht wel wat roteren in vergelijking met de wedstrijd tegen Drita. Bij de thuisploeg ontbreken Malede, Hernandez, Mrabti en Bijker.

Voor een overwinning van Antwerp, kan u bij BETFIRST 2,55x uw inzet verdienen! Een zege van KV Mechelen levert 2,85x uw inzet op, een gelijkspel 3,55x uw inzet!