Standard en Gent openen het seizoen: wie doet meteen een zaakje?

We hebben er een aantal weken moeten op wachten, maar het is opnieuw zover: het voetbalseizoen staat op beginnen. En dus wordt het meteen uitkijken naar de eerste speeldag.

Standard en Gent openen het seizoen op Sclessin. Voor de Rouches meteen een topper en een manier om een gitzwarte jaargang snel te proberen vergeten.

Na een erg moeilijk seizoen willen ze er nu meteen staan en terug mikken op de play-offs. Play-off 2 is een minimum, play-off 1 een doel.

Vanhaezebrouck geschorst

Voor Gent is dat na twee keer een vijfde plek al evenzeer een must. In 2022 speelden ze op kampioenenniveau, nu willen ze die lijn doortrekken.

Hein Vanhaezebrouck zal er zelf niet bij zijn op Sclessin, want hij zit een schorsingsspeeldag uit na uitlatingen vorig seizoen over de arbitrage.

