Mbaye Leye beseft meteen het belang van match tegen Seraing: "Dé sleutel naar een rustig seizoen"

Het nieuwe seizoen is op vrijdagavond begonnen met het duel tussen Standard en AA Gent. Op zaterdag gaat het weer verder.

Mbaye Leye heeft een verleden als coach en speler bij Standard en ook als speler bij Gent, maar nu is hij de nieuwe coach van Zulte Waregem.

Het doel van en met Essevee is duidelijk: degradatie ontlopen en als het even kan een rustig seizoen gaan beleven. “Een goed begin van de competitie is dé sleutel om een rustig seizoen te beleven", aldus Leye op de webstek van Essevee.

Seraing

Makkelijk wordt dat niet, temeer het programma de eerste weken heel zwaar is. Dan maar op speeldag 1 goed beginnen. Wout De Buyser, Zinho Gano, Lasse Vigen en Bent Sörmo zijn er wel niet bij voor Essevee.

Met Seraing dat op bezoek komt is een thuisoverwinning misschien wel meteen een must om niet meteen veel druk te voelen.

Wie zal het halen? De thuisploeg is favoriet, een gokje op de Luikenaars kan al vier keer je inzet opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!