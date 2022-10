LIVE Anderlecht-Charleroi: basisplaats voor Duranville en Arnstad

Anderlecht krijgt met Charleroi weeral een niet evidente tegenstander voor de kiezen. De Carolo's gaan uit van fysieke kracht en een snelle omschakeling. En daar heeft paars-wit het wel meer lastig mee.

Felice Mazzu kan niet rekenen op Benito Raman en Marco Kana. Op de plek van verdedigende middenvelder kiest hij dus waarschijnlijk voor Amadou Diawara. Vooraan mogen Esposito en Silva het nog eens samen proberen, met Refaelov achter hen.

De vraag is of Mazzu dan ook plaats heeft voor Yari Verschaeren, want van hem wordt meer verwacht dan wat hij dit seizoensbegin al gebracht heeft. Mazzu erkende dat Verschaeren het moeilijk had en gaf hem wat rust.

Voor Mazzu is het een terugzien met zijn voormalige club waar hij erg goede resultaten haalde. Charleroi heeft in de stand nauwelijks een puntje minder dan Paars-wit dat de drie punten echt nodig heeft om de aansluiting met de subtop niet te verliezen.

