LIVE: Jutglà brengt de landskampioen op voorsprong, 1-0!

Landskampioen Club Brugge neemt het vanavond om 20:45 op tegen KV Mechelen. De derde in de stand tegen de twaalfde.

Club kan opnieuw rekenen op enkele sterkhouders. Noa Lang en Tajon Buchanan keren terug uit de ziekenboeg, voor Mata

komt de wedstrijd tegen KV nog te vroeg. Rits zien we normaal gezien pas terug op het veld rond januari. Het wordt dus

puzzelen voor Carl Hoefkens als al zin pionnen fit zijn.

KV Mechelen staat twaalfde in de stand en kent tot dusver geen al te best seizoen. Naar Jan Breydel trekken is natuurlik

nooit een gemakkelijke taak. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd op 2-0 na doelpunten van Olsen en Rits.