AA Gent wil weg naar boven inzetten tegen Cercle Brugge: "Dat is voor mij een reeks"

AA Gent en Cercle Brugge spelen op zondagnamiddag om 16 uur een pittig duel tegen elkaar. Wat brengen de Buffalo's ervan terecht?

Cercle Brugge wisselde van coach en dus is de vraag welke impact dat zal hebben op de troepen. Matisse Samoise denkt dat De Vereniging extra gemotiveerd zal zijn, Hein Vanhaezebrouck kan het moeilijk inschatten allemaal.

"Of we een reeksje willen neerzetten? Natuurlijk", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie vooraf. "Maar een reeks is voor mij vier keer of meer winnen. Twee-drie keer na elkaar winnen doet iedereen wel eens."

Julien De Sart trainde deze week al mee bij de Buffalo's, maar haalde de selectie van Vanhaezebrouck uiteindelijk niet.

