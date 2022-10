LIVE: Antwerp voor 30/30 of kan oude bekende Lamkel Ze ex-werkgever stoppen?

Na de interlandbreak trekt Antwerp naar Kortrijk om voor de 10e keer op rij te winnen.

Na overwinningen tegen Gent en Union werd er al eens vooruit gekeken bij Antwerp. Toen stonden er 21 punten achter het logo van The Great Old maar velen zagen een 33/33 toch zeker tot de mogelijkheden behoren. En voorlopig zijn ze daar ook mee bezig na overwinningen tegen Westerlo, Cercle Brugge en Seraing.

En nu dus richting Kortrijk, waar ze oude bekende Lamkel Ze tegenkomen. Het enfant terrible die het meer dan nodig te bont maakte in Deurne en geen vrienden gemaakt heeft in de Antwerpse kleedkamer.Zo zei hij enkele dagen geleden al zeker niet iedereen een hand te geven voor de partij.

Hand geven of niet, Kortrijk heeft de punten broodnodig. Voorlopig staan De Kerels slechts één puntje boven degradatie. Bovendien heeft Seraing twee punten meer en dat is toch een ploeg die je altijd achter je wil houden in de degradatiestrijd.