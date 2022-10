Kan RC Genk comeback compleet maken aan de kust?

54

Bij Oostende kruipen ze meer en meer terug in een egelstelling. Voor de bezoekers is het geduldig zoeken naar een gaatje



51

Bij Oostende willen ze ook een strafschop na mogelijk hands maar dat feestje gaat niet door



49

Ook bij Preciado wil het maar niet lukken vandaag. De weinige keren dat hij in het spel betrokken wordt, verliest hij de bal vaak .Al heeft hij wel een assist achter zijn naam staan



46

Racing Genk trapt de tweede helft van start, komt er nog een winnaar uit de bus aan de kust?



45+1

Vandevoordt moet plat op een laag schot van Sakamoto



45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



43

McGeehan duikt plots op oog in oog met Vandevoordt na een lobpas. De Genkse goalie maakt zich breed en krijgt de bal op het lichaam. Hier had de thuisploeg op voorsprong kunnen komen!



41

Ditmaal gaat Cuesta in de fout achterin bij Genk maar Oostende kan niet profiteren



38

De thuisploeg komt weer wat beter voor de dag in de laatste 10 minuten van de partij maar ze komen maar moeilijk tot bij Vandevoordt



37

Hornby wordt opnieuw diepgestuurd in de omschakeling. McKenzie gaat ditmaal niet in de fout, dwingt Hornby naar buiten en blokt het schot af



35

Op het veld loopt het beter voor RC Genk maar de corners zijn voorlopig zeer matig getrapt, ook deze



33

Zowel Onuachu als Preciado kunnen niet aan een voorzet. Ze willen wel een strafschop maar die krijgen ze niet



30

McGeehan kan aan de tweede paal net zijn hoofd tegen een voorzet zetten maar het zwakke kopballetje wordt eenvoudig gepakt door Vandevoordt



29

Hier komt de thuisploeg dan weer goed weg! Een vrije trap wordt voorgegeven en Onuachu kan helemaal vrij afwerken maar de Nigeriaan besluit te zwak in de handen van Hubert



25



Doelpunt van Paul Onuachu

En toch is één vloeiende aanval genoeg voor de bezoekers! Het begint helemaal achteraan en eindigt bij Preciado die de bal perfect laag voorbrengt voor Onuachu die hem zoals in zijn beste dagen in doel glijdt



23

Bij Genk zullen ze het eerste kwart van deze wedstrijd zo snel mogelijk willen vergeten maar de 1-0 blijft wel op het brd staan. Meerdere spelers geven voorlopig nog niet thuis



20

Mcgeehan besluit een afvallende bal meteen op de slof te nemen, zijn schot zoeft niet zo gek ver over



19

Hubert moet zich andermaal tonen, ditmaal op een kopbal van Heynen



17



Hornby met een slinger en de bal aan de voet. #KVOGNK pic.twitter.com/c0LFtJT6Yw — ProLeaguememes (@PLeaguememes) October 1, 2022



13

Ditmaal laat McKenzie zich de bal afsnoepen door Hornby. De Schot wil doorgaan op snelheid maar kan er enkel een corner uithalen na de terugkeer van de Amerikaanse verdediger



8



Mike Trésor Ndayishimiye mist penalty

Trésor werkt echter heel slap af in de hoek waar Hubert naartoe duikt.



7



Penalty voor KRC Genk

Het is wat ongelukkig want EL Khannouss duwt een beetje in de rug van Dewaele maar zijn arm is niet echt op een natuurlijke plaats dus gaat de bal op de stip.



6

Bij Genk willen ze een strafschop na hands maar De Cremer wuift weg. Toch roept de VAR hem naar de beelden. Wat is het oordeel?



3



Doelpunt van Fraser Hornby

McKenzie twijfelt op en lange bal en laat Ambrose veel te makkelijk de bal afsnoepen. Hornby gaat even later aan de haal met de bal en legt simpel voorbij Vandevoordt in doel



2

Bij KV Oostende plooien ze terug in een 5-3-2 opstelling. Sakamoto staat op de wingback, Capon samen met Tanghe en Orhoghide centraal



1

We zijn eraan begonnen aan de Kust. Een verre verplaatsing voor Racing Genk, zijn de benen nog wat moe van in de bus te zitten?



1

KV Oostende - KRC Genk: 0-0





KV Oostende: Osaze Urhoghide - Sieben Dewaele - Tatsuhiro Sakamoto - Cameron McGeehan - Brecht Capon - Guillaume Hubert - Robbie D'Haese - Anton Tanghe - Nick Bätzner - Fraser Hornby - Thierry Ambrose

Bank: Mohamed Berte - Dillon Phillips - Fanos Katelaris - Kenny Rocha Santos - Théo Ndicka - Alfons Amade - David Atanga



KRC Genk: Mark McKenzie - Gerardo Arteaga - Bryan Heynen - Mike Tr√©sor Ndayishimiye - Patrik Hrosovsk√Ĺ - Paul Onuachu - Daniel Munoz - Maarten Vandevoordt - Bilal El Khannous - Carlos Cuesta - Angelo Preciado

Bank: Ouattara Aziz - Nicolas Castro - Rasmus Carstensen - Matias Galarza - Matisse Didden - András Németh - Tobe Leysen