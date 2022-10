Vrancken probeert een vleugje Vanderhaeghe in zijn team te slepen: "Daarmee kan je naar de oorlog gaan"

Voor de derde wedstrijd op rij wint Racing Genk door een doelpunt in de slotfase na een stilstaande fase. Ditmaal werd KV Oostende kind van de rekening.

"Ik had het op voorhand al gezegd dat het een heel lastige wedstrijd zou worden. KV Oostende heeft veel kwaliteiten en hun coach koppelt er zijn eigen mentaliteit van vroeger aan. Dat is een goede mix waarmee je naar de oorlog kan", klinkt het lovend van Vrancken voor zijn collega na Oostende-Genk. "Wi moeten elke week opnieuw tonen dat we ervoor gaan en niet tevreden zijn met een punt. Die mentaliteit moet er blijven zijn, die wil om te winnen", spiegelt hij de mentaliteitskwestie aan zijn eigen ploeg.

"We hadden bijna constant de bal maar het was niet simpel om een opening te vinden. De jongens zijn wel blijven vechten tot de laatste minuten en dat brengt op. Drie van mijn vier verdedigers hebben er een lange vlucht op zitten en enkele dagen geleden nog een wedstrijd moeten spelen, dan is het extra knap dat we hier zo zijn blijven strijden", klinkt het bij Vrancken.

"Onuachu moest zich aanpassen"

Genk kwam eerst op achterstand en mocht Onuachu bedanken voor de gelijkmaker. De Gouden Schoen van 2021 scoorde na 9 speeldagen zijn eerste doelpunt van het seizoen. "Voor hem is het een ander systeem dan de voorbije jaren en dat is aanpassen voor hem. Maar hij is niet alleen bezig met doelpunten maken, hij werkt ook hard in functie van de ploeg en dan zullen de doelpunten wel komen, dat weet hij zelf ook wel."

Oostende kon in de tweede helft ook enkele keren tegenprikken maar miste een goede laatste pass om Vandevoordt te bedreigen. Dat de Limburgers zich kwetsbaar toonden achterin baart Vrancken niet al te veel zorgen. "Er zullen altijd wel counters tegen komen maar we moeten blijven tonen dat we altijd willen winnen. De hele groep toont dat elke week, ook de invallers", besluit hij.