Volg OH Leuven-Union hier vanaf 16u

In het King Power Stadium van OH Leuven staat er een onverwachte topper op het programma deze namiddag. De Vlaams-Brabanders zijn sterk aan het seizoen begonnen en Union bevestigt het goede van vorig seizoen.

Marc Brys heeft geen selectieproblemen. Enkel Siebe Schrijvers is nog geblesseerd. Mandela Keita is fit bevonden om te spelen. "Union heeft vorig jaar een geweldig parcours afgelegd. Dit seizoen hebben ze een nieuwe trainer en spelen ze eigenlijk helemaal anders, maar ze doen dat fantastisch goed. Ik vind hun spel eigenlijk beter en gevarieerder dan vorig jaar", aldus Brys. "

Ze spelen met veel beweging en in balverlies heel compact. Maar ze staan natuurlijk een punt achter ons. Moeten wij dan bang zijn? Neen, want we weten wat we waard zijn, maar het wordt een grote uitdaging."

Bij Union zijn Machida, Nilsson en Eckert geblesseerd, maar ook Karel Geraerts heeft genoeg opties om de heel drukke anderhalve maand aan te vatten. Kandouss vervangt Machida en voor de rest zal hij gewoon zijn basiself opstellen. Met de nieuwe sensatie Victor Boniface, die de voorbije weken grote indruk maakte.

