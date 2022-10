Westerlo ontvangt rode lantaarn: "Wie zijn wij om te zeggen dat het maar tegen Zulte Waregem is?"

Westerlo is als promovendus niet slecht begonnen aan het seizoen, Zulte Waregem is voorlopig de rode lantaarn. Wat gaat dat geven op speeldag 10?

Westerlo wil thuis tegen Zulte Waregem opnieuw drie nuttige punten bijschrijven op zijn conto, al beseffen ze dat het niet makkelijk wordt.

"Wie zijn wij om te zeggen dat het 'maar' tegen Zulte Waregem is? We zullen top moeten zijn. Elke match op dit niveau is gevaarlijk en onvoorspelbaar", is Mathias Fixelles duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

Zulte Waregem wil dan weer de rug rechten en eindelijk nog eens drie punten pakken. De rode lantaarn wil zo snel mogelijk van de laatste plek af.

