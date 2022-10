Volg Club Brugge - Westerlo vanavond om 20u45 LIVE op VOETBALKRANT.COM!

Club Brugge stapelt de Europese gloriemomenten op. Dat betekent niet altijd dat er in de competitie een vervolg op komt. Blauw-zwart krijgt wel de kans om te bewijzen dat het geleerd heeft van de nederlaag bij Standard.

Het is zweven op die Europese wolk in Brugge na de zege tegen Atlético en een 9 op 9 in de Champions League. Superlatieven als 'historisch' werden volledig terecht in de mond genomen. Moeilijk denkbaar dat Club dan enkele dagen later in de competitie wél zou struikelen in eigen huis. Al blijft dat een ander verhaal: na de 0-4 in Porto werd ook met 3-0 verloren van Standard. Club krijgt de kans om zo'n scenario te vermijden.

Tegenstander Westerlo is op zijn beurt ook prima bezig: een zevende plek na 10 speeldagen is als promovendus lang niet mis. Bovendien pakte het net 9 op 9 in de Jupiler Pro League. Chadli maakte vorige week zijn eerste doelpunt en mag in Jan Breydel nog meer op zoek naar een mogelijke WK-vorm. De meeste ogen zullen gericht zijn op De Cuyper, revelatie bij uitstek bij Westerlo én huurling van Club Brugge.

© photonews

Rits, Otasowie, Boyata en Audoor ontbreken nog bij blauw-zwart. De verwachting is dat Hoefkens enkele dagen na die stunt op het kampioenenbal wel gaat roteren. Speelkansen zouden er dus kunnen aankomen voor Yaremchuk en Lang, terwijl Skov Olsen gerecupereerd wordt. Westerlo stelt het zaterdagavond zonder Bernat, Van Eenoo en Daci.

