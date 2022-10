Volg KV Mechelen-Anderlecht hier live vanaf 13u30

KV Mechelen-Anderlecht, een duel tussen twee ploegen uit de rechterkolom, da's al opmerkelijk op zich. De twee trainers voelen de druk en wie dit gaat winnen, is koffiedik kijken.

Danny Buijs kan nog steeds niet rekenen op de geblesseerden Van Hoorenbeeck, Mrbati en Bijker. Zijn startende elf is dus redelijk duidelijk. Voor KV Mechelen is het een belangrijke confrontatie, want de onderste plaatsen zijn niet ver weg meer. De voorsprong is geslonken.

Maar dat geldt ook voor Anderlecht, dat in zwaar weer terecht dreigt te komen bij een verlies. De supporters zullen al van zich laten horen. Of net niet, want ze boycotten de eerste twaalf minuten van de partij. Een nieuw verlies kan Felice Mazzu missen als de pest.

Hij kan ook niet rekenen op Ashimeru en Vertonghen, want zij zijn ziek. Moussa N'Diaye is er wel bij. De linkerflank maakte indruk bij de beloften en speelde vrijdag niet mee tegen Virton. Hij krijgt mogelijk zijn kans.

Sunday squad. 🟣⚪ #KVMAND



