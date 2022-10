Pakt Seraing 6/6 of gaat Oostende met broodnodige punten aan de haal in degradatiestrijd?

We zijn 10 speeldagen ver in de Jupiler Pro League en het degradatiespook loert al om de hoek bi bepaalde ploegen. Ook bij Seraing en KV Oostende, die het zaterdagavond tegen elkaar opnemen.

Seraing won vorige week de Luikse derby op het veld van Standard. Drie onverhoopte maar wel belangrijjke punten. Seraing sprong daardoor even uit de gevarenzone maar door oerwinningen van Kortrijk, Eupen én Cercle staan ze er opnieuw met twee voetjes in op een 16e plaats.

Bij de bezoekers van KVO mocht men vorige week lange tijd hopen op puntengewin tegen RC Genk. De Limburgers kwamen op achterstand, zetten dat snel om in een gelijke stand maar raakten niet over de Kustboys. In de 88e minuut lukte het wel via een corner, een flinke mentale dreun voor Oostende dat de wedstrijd ook nog met 10 afsloot.

Dat puntje zou niet bijster veel gedaan hebben in de degradatiestrijd maar kon wel de ideale vertrouwensboost zijn voor de lastige en verre trip richting Seraing. Bij winst springt Seraing plots naar plek 12 terwijl Oostende gelijk 11e zou worden. Al is de plek niet zo belangrijk, zolang het niet bij de laatste drie is.