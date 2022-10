Kan Cercle Brugge de sneltrein Union stoppen?

Met het duel tussen Union en Cercle Brugge wordt de 11de speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten. Tijd om vooruit te blikken.

Union kent een foutloos parcour in Europa en kon van zijn laatste vijf wedstrijden in de Jupiler Pro League winnend afsluiten. Ze lijken volledig terug op het elan van vorig seizoen dankzij de combinatie van individuele klasse, maar vooral een sterk geheel. Ze staan momenteel op een zucht van een plaats in de Championship Play-Off, maar het seizoen is nog lang natuurlijk.

Anders vergaat het Cercle Brugge. De West-Vlamingen geraken maar niet weg uit de onderste regionen in de Jupiler Pro League. Al gaat de spectaculaire overwinning op het veld van AA Gent vorig weekend (3-4) wel vertrouwen hebben gegeven. Het voordeel van Cercle heeft is dat alles dicht bij elkaar staat onderaan. Een overwinning zou hem direct van plaats 17 naar plaats 12 kunnen brengen.

