LIVE: Union diept de score verder uit

Even leek het erop dat Cercle terug in de wedstrijd kwam, maar het is Union dat op 2-0 komt via Adingra

74' 21"

73



Doelpunt van Yann Gboho



72

Jean Marcelin

Yann Gboho



69

Daar is Cercle opnieuw

Ueda met het schot, maar zijn bal gaat naast het doel

68

Na de hoekschop van Hotic gaat het schot van Somers ver over en naast het doel van Union

67

Loïc Lapoussin

Bart Nieuwkoop



66

Charles Vanhoutte

Abu Francis



65

Jean Thierry Lazare Amani

Cameron Puertas



56



Doelpunt van Simon Adingra (Teddy Teuma)



52

Moris moet redding brengen

Mooie aanval van Cercle Brugge over verschillende stations en bijna Somers met de gelijkmaker, maar Moris kaan redding brengen

46

Louis Torres

Ayase Ueda







Rust





Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.

40

Bijna de gelijkmaker

Marcelin met het schot, maar Teuma kan nog juist op de lijn redding brengen

32

Gele kaart voor Jean Marcelin



30

Boniface met de 2-0 aan de voet, maar hij schiet naast het doel van Cercle

30

Blunder van Cercle doelman Majecki, maaar Teuma kan niet profiteren

25

Christian Burgess

Ross Sykes



24

Burgess kan toch niet meer verder en gaat gewisseld worden

20

Daar is Union

Dante Vanzeir krijgt de bal in de 16, maar wordt correct gehinderd en kan zijn schot niet kadreren

18

Eerste hoekschop uit de wedstrijd is voor Union

13

Vanzeir met het schot, maar deze schiet te zacht

12

Burgess komt terug in het veld, maar blijft wel hinken

11

Burgess heeft zich bezeerd met het blokken van een schot. Het ziet er niet goed uit voor de Engelse verdediger

9

Somers neemt de bal op de slof, maar Moris kan gemakkelijk klemmen. Zo probeert Cercle de gelijkmaker te vinden

3



Doelpunt van Dante Vanzeir (Simon Adingra)



1

Union SG - Cercle Brugge: 0-0



Union SG: Victor Okoh Boniface - Jean Thierry Lazare Amani - Simon Adingra - Dante Vanzeir - Christian Burgess - Teddy Teuma - Senne Lynen - Siebe Van Der Heyden - Anthony Moris - Ismaël Kandouss - Loïc Lapoussin

Bank: Arnaud Dony - Oussama El Azzouzi - Ryan Safari - Gustaf Nilsson - Jose Rodriguez - Cameron Puertas - Bart Nieuwkoop - Lucas Pirard - Ross Sykes



Cercle Brugge: Radosław Majecki - Jesper Daland - Boris Popovic - Kévin Denkey - Dino Hotič - Charles Vanhoutte - Leonardo Da Silva Lopes - Olivier Deman - Jean Marcelin - Louis Torres - Thibo Somers

Bank: Robbe Decostere - Yann Gboho - Abu Francis - Warleson - Hannes Van der Bruggen - Ayase Ueda - Christiaan Ravych