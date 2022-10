Voor Zulte Waregem wordt het allemaal steeds nijpender. Door de resultaten van vorig weekend is het team afgetekend laatste.

Zulte Waregem verloor zelf kansloos in Westerlo en zag vooral ook concurrenten weglopen met overwinningen, denk maar aan Seraing, Cercle Brugge en Kortrijk.

En dus heeft Essevee tegen OH Leuven eigenlijk geen keuze meer: het moet de vierpuntenkloof verkleinen met oog op de derby tegen Kortrijk.

Werken als gekken

"Het is niet de eerste keer dat we een weekend hebben waarbij er veel tegenzit. De focus moet op onszelf blijven liggen", aldus Mbaye Leye op zijn persconferentie in aanloop naar de clash met OHL.

"De jongens werken elke dag als gekken. Ons probleem bevindt zich vooral in de zestien meter. Verdedigend maken we foutjes die op dit niveau worden afgestraft, aanvallend missen we voorlopig wat efficiëntie."

