Anderlecht-Club Brugge, de match die zal beslissen of paars-wit nog een rol van betekenis zal spelen

Anderlecht staat 15 punten achter op leider Genk. De kloof met de nummer 4, Union, is maar zes punten, maar dat kunnen er vandaag meer of minder worden. De wedstrijd tegen landskampioen Club Brugge wordt half oktober dus al cruciaal.

De fans van Anderlecht zakken deze avond met een bang hartje af naar het Lotto Park. De wedstrijd tegen West Ham boezemde hen niet veel hoop in op een goed resultaat. Club Brugge leeft immers op een wolk na de heel vroege kwalificatie voor Champions League-voetbal na Nieuwjaar.

Na een Europese wedstrijd laat Club het wel eens afweten, maar tegen Anderlecht is een andere zaak. De historische concurrentie tussen de twee zal zich laten gevoelen. Bij Anderlecht is naast Raman, Duranville, Trebel en Kana iedereen fit. Al is het koffiedik kijken wie Felice Mazzu tussen de lijnen gaat brengen en in welk systeem.

Bij Club heeft Carl Hoefkens zelfs de luxe om Noa Lang thuis te laten. Die speelde de voorbije weken ook geen rol van betekenis meer. De aanvallende weelde bij Club is groot.

