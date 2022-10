Kortrijk op voorsprong bij de rust!

Een derby tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem? Dat staat altijd al garant voor veel sfeer en spanning. Maar nu is het zo mogelijk nog belangrijker.

KV Kortrijk heeft amper tien punten in het klassement en staat daarmee nog steeds op een gevaarlijke plek in het klassement.

Voor Zulte Waregem is de zaak voorlopig zo mogelijk nog beroerder, want zij staan helemaal laatste met amper vijf punten. Een derbyzege lijkt dan ook een absolute must stilaan.

Bij Zulte Waregem hebben ze de boel dan ook nog een beetje opgepompt met een heel leuk filmpje. En daarmee staat alles nog wat extra onder spanning.

